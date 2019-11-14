Дамаск, , 17:37 — REGNUM Смерть организатора группы «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье имеет много общего с ликвидацией главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил 14 ноября телеканалу «Россия 24» президент Сирии Башар Асад.

В ходе своего интервью Асад отметил, что Ле Мезюрье и аль-Багдади были убиты почти одновременно и при этом были тесно связаны с событиями, происходившими в Сирии.

По мнению президента Сирии, руководители таких структур быстро становятся обузой после того, как их деятельность теряет важность или не приводит к успеху.

При этом такие деятели владеют важной информацией, разглашение которой может нанести сильный удар по хозяевам.

Как сообщало ИА REGNUM, Ле Мезюрье, экс-сотрудник британских спецслужб, в ходе деятельности группы «Белые каски» был тесно связан с целым рядом джихадистских группировок, которые, в свою очередь, тесно взаимодействовали с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, основные структуры группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создавались на территории Ирака в лагерях, где оккупационные власти США содержали бывших военных армии Саддама Хуссейна.

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