Бразилиа, , 17:33 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, под каким лозунгом пройдет саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) в России. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 14 ноября, в рамках саммита БРИКС в Бразилии.

По словам Путина, следующий саммит БРИКС в России пройдет под девизом «Партнерство в интересах глобальной стабильности и инновационного развития».

Напомним, что саммит БРИКС в 2020 году должен пройти в Санкт-Петербурге