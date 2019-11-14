Москва, , 17:27 — REGNUM Военный конфликт на Украине выгоден действующим властям Украины, считает депутат Государственной думы РФ Юрий Афонин (КПРФ). Об это он заявил 14 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Очевидно, что выполнять Минские соглашения в том объёме, в котором они были заложены, Украина, конечно, не хочет, — сказал Афонин. — И я не уверен в том, что они (власти Украины — прим. ИА REGNUM) вообще хотят выполнять эти Минские соглашения. Наличие военного конфликта — это очень удобная позиция, потому что на самом деле на войну продолжают списываться внутренние проблемы».

При этом парламентарий отметил, что власти Украины вынуждены изображать мирный процесс на Юго-Востоке Украины для поддержания своего рейтинга, рассчитывая всё переформатировать и сказать «мы хотели, но не получилось».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, Россия является врагом, с которым невозможно выстраивать отношения.

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