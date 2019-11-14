Москва, 14 ноября 2019, 17:27 — REGNUM Военный конфликт на Украине выгоден действующим властям Украины, считает депутат Государственной думы РФ Юрий Афонин (КПРФ). Об это он заявил 14 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
При этом парламентарий отметил, что власти Украины вынуждены изображать мирный процесс на Юго-Востоке Украины для поддержания своего рейтинга, рассчитывая всё переформатировать и сказать «мы хотели, но не получилось».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, Россия является врагом, с которым невозможно выстраивать отношения.
Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Украины назвал Россию врагом