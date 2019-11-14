Тула, , 17:12 — REGNUM Новый начальник УФСИН России по Тульской области Иван Прокопенко представлен в регионе 14 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области, нового руководителя регионального управления губернатору Алексею Дюмину представил начальник Управления исполнения приговоров и специального учета Федеральной службы исполнения наказаний Игорь Вединяпин.

Иван Прокопенко был назначен на пост начальника УФСИН по Тульской области указом президента РФ в сентябре этого года. Губернатор поздравил нового руководителя ведомства с назначением.

«Сегодня перед управлением стоят непростые задачи — обеспечивать порядок, трудовую занятость, процессы обучения, воспитания и социальной адаптации осужденных. Самое главное — чтобы в общество возвращались законопослушные, полноценные граждане», — сказал Алексей Дюмин.

Иван Прокопенко ранее в течение длительного времени возглавлял СИЗО-1 Москвы. Прежний руководитель Тульского УФСИН Юрий Краснов был уволен в 2018 года.