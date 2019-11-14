Рига, , 17:01 — REGNUM Правительство Латвии продолжит финансирование программ изучения латышского языка за рубежом. Об этом рассказала порталу Press. lv заместитель директора департамента политической инициативы и развития министерства образования Латвии Винета Эрнстона.

По ее словам, для исполнения закона о диаспоре и обеспечению возможности изучения латышского языка для тех, кто сейчас живёт за пределами страны в текущем году было выделено 1 963 122 евро. Это почти на 300 000 евро больше, чем в 2018 — ом, когда траты равнялись 1 641 291 евро, отметила Эрнстона.

Она добавила, что финансирование программ изучения латышского языка в диаспорах за рубежом будет продолжено. В 2020 на эти цели выделено более 2 млн евро.