Москва, , 16:40 — REGNUM В случае, если президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелают провести телефонную беседу, их смогут связать в оперативном режиме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Телефонный разговор с Эрдоганом согласовывается моментально, очень оперативно», — сказал Песков.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании провести телефонную беседу с Владимиром Путиным сразу после визита турецкого лидера в США.