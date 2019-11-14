Рига, , 16:36 — REGNUM Журналисты портала NRA считают, что в Латвии несмотря на решение Конституционного суда о законности перевода обучения всех школ на латышский язык идёт сопротивление этому процессу со стороны «агентов влияния Кремля», которые убеждают учителей говорить с учениками на русском.

В качестве примера журналисты приводят открытое письмо ученикам и директорам школ незарегистрированной общественной организации «Сообщество родителей Латвии». Само название этой организации вводит всех в заблуждение, так как она представляет «исключительно русских родителей», отмечают сотрудники СМИ.

По данным портала, на странице «Сообщества родителей Латвии» в интернете сообщается о 15 уже отправленных жалобах в Европейский суд по правам человека. Призывается подавать новые жалобы и опубликована подробная инструкция — как это делать. Там же написано, что организация готовит петицию для Европарламента в этой связи.

Дальше журналисты издания связывают эти действия с избранным от Латвии депутатом Европарламента Татьяной Жданок, которая известна своей многолетней правозащитной деятельностью в отстаивании прав русских жителей Латвии. Представители NRA называют Татьяну Жданок «агентом Кремля».

Журналисты пишут, что все отсылки на защиту прав меньшинств в Латвии бессмысленны, потому что, как сообщили в министерстве образования страны, совет школ национальных меньшинств якобы высказал свою полную поддержку реформе.