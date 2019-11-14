Москва, , 16:35 — REGNUM Традиционная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдёт в декабре, а послание Федеральному собранию будет озвучено главой государства уже в 2020 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она [дата большой пресс-конференции] уже определена, мы скоро объявим аккредитацию», — сказал Песков.

Он не назвал точной даты мероприятия, однако отметил, что оно состоится во «второй половине декабря».