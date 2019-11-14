Магнитогорск, Челябинская область, , 16:17 — REGNUM В челябинском Магнитогорске сотрудники станции скорой помощи отказались от проведения пикета. Об этом они заявили 14 ноября журналистам.

Пикет был назначен на 17 ноября. Акцию согласовала мэрия. Как сообщало РЕ, медики требовали повысить им доплаты, в том числе за работу в ночь и в неполной бригаде. Ранее с сентября они неоднократно обращались за этим к властям, но своего так и не добились.

Ситуация изменилась на нынешней неделе. Первый вице-губернатор Ирина Гехт и другие чиновники приехали в Магнитогорск и встретились с коллективом скорой помощи. Медикам пообещали, что ночные надбавки повысят. Правда, не так, как надеялись сотрудники скорой помощи. Кроме того, губернатор Алексей Текслер следил за ситуацией.

В итоге медики увидели, что чиновники пошли на диалог. Это и стало поводом для отказа от пикета. Впрочем, они не исключают, что ещё вернутся к этому вопросу.

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