Черкесск, , 16:17 — REGNUM Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии досрочно прекратили полномочия Ахмата Саплагагова. Ранее он был назначен представителем от республики в Совете Федерации.

Решение о прекращении депутатских полномочий принято на очередной сессии парламента республики, сообщили в законодательном органе. Как пояснил председатель комитета парламента республики по регламенту и мандатным вопросам Исмель Биджев, нынешнее решение депутатов — это процедурный вопрос, связанный с тем, что одно лицо не может одновременно являться и членом парламента субъекта РФ, и членом Совета Федерации.

Салпагаров был избран депутатом от партии «Единая Россия» на сентябрьских выборах 2019 года в парламент Карачаево-Черкесии шестого созыва.