Рим, , 16:13 — REGNUM За последний месяц совокупный уровень поддержки трёх правящих партий Италии — либералов, популистов и партии Маттео Ренци — снизился с 45,5% до 43%, передаёт Termometro Politico в четверг, 14 ноября, со ссылкой на исследование Piepoli.

В свою очередь, совокупный рейтинг трёх оппозиционных правоцентристских партий — Маттео Сальвини, Джорджи Мелони и Сильвио Берлускони — за тот же период вырос с 43,5% до 47,5%.

При этом выросла и доля граждан, не определившихся со своим мнением, — с 28% до 31% («партийные» рейтинги высчитываются исходя из голосов тех, кто определился).