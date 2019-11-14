Иркутск, , 16:10 — REGNUM Контрольно-счётная палата (КСП) при проверке расходов на содержание органов власти Иркутской области не учла изменения в методике расчёта норматива. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона в ответ на обвинения КСП о системных проблемах в этой сфере.

Согласно изменениям, в частности, при расчёте исключаются расходы на ведомства, финансирующиеся за счёт субвенций из федерального бюджета. Однако аудиторы их не исключили.

«На 1 октября по фактическим расходам превышения нет. Кроме того, к концу года в бюджет Иркутской области ожидается поступление дополнительных доходов, которые также не были учтены», — сообщили в правительстве со ссылкой на министерства финансов области.

Отмечается также, что эти эти замечания сотрудники счётной палаты не ответили.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из нарушений, влияющих на объёмы расходов органов власти стало слишком большое число руководителей. К примеру, в министерстве молодёжной политике количество таковых почти в три раза превышает установленные нормативы.

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