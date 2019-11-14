Сеул, , 16:16 — REGNUM Армия США готова защищать Южную Корею. Такое заявление сделал начальник штаба вооруженных сил (ВС) США Марк Милли после переговоров со своим коллегой из Южной Кореи Паком Хан Ги.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Марк Милли подтвердил, что в Вашингтоне готовы в ответ на любую угрозу применить весь военный потенциал ВС США», — сообщает 14 ноября агентство Yonhap.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер заявил, что Вашингтон будет наращивать состояние боеготовности американских военнослужащих, находящихся на Корейском полуострове.