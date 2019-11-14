14 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Для всякого разумного человека очевидно, что озвучиваемая епископом Иринеем позиция – вовсе не его собственная, а официальная. Жаль, что при этом ему приходится отстаивать свою честь в суде.

Роман Силантьев, , 16:05 — REGNUM



Не так давно бывший коллега переслал мне любопытную ссылку с церковного интернет-ресурса из Сербии о том, как суд удовлетворил иск епископа Сербской православной церкви к журналистам, которые в прошлом году занимались распространением против него клеветы в разных изданиях.

Поинтересовавшись в интернете, я с сочувствием увидел, что этот человек — епископ Бачский Ириней Булович — вообще постоянно подвергается нападкам. Поисковик сразу же привёл меня на сербский перевод статьи анонимного автора церковного блога из Турции «Фос-Фанариу», содержащей буквально поток негативных оценок, изложенных в довольно обидной форме. Даже не верилось, что автор блога, по-видимому, некий грек из Турции — церковный человек.

В чём же обвиняют епископа Иринея? Что он «сателлит Москвы», что он «абсолютно на линии Москвы», приписывают ему некие кулуарные цитаты…

Как видно из официального сайта Белградской патриархии, епископ Бачский Ириней Булович — порт-пароль Сербского Синода, то есть лицо, ответственное за представление итогов его работы перед всей общественностью. Уже это одно показывает, насколько уязвимой фигурой является епископ Ириней Булович. При этом для всякого разумного человека столь же очевидно, что озвучиваемая епископом Иринеем позиция — вовсе не его собственная, а официальная. Жаль, что при этом ему приходится отстаивать свою честь в суде.

Епископ Ириней — весьма учёный человек, совсем недавно в Духовной академии Санкт-Петербурга ему присудили степень доктора богословия. В интернете нетрудно отыскать его тексты. Он отстаивает порядок, которым тысячелетиями руководствуется Православная Церковь и который сейчас нарушен вмешательством Константинопольской Патриархии в церковную жизнь Православной Украины. Его беспокоит раскол, начавшийся в мировом Православии, и предательская позиция, которую заняли некоторые иерархи. Это сейчас беспокоит любого православного человека и, почитав тексты епископа Иринея, я от себя лично могу сказать, что готов подписаться под каждым его словом. Выходит, что этот человек, который столь мужественно и открыто защищает традиции Православия, постоянно подвергается нападкам, делая это «с открытым забралом», не скрывая ни от кого своих взглядов?

Атмосфера вокруг Сербской Церкви в самом деле очень напряжённая. Об этом говорит и заявление Информационной службы Белградской патриархии.

Сербская Церковь поддерживает каноническую церковь на Украине. Сербские епископы не хотят, чтобы вслед за анонимными заметками из Турции на их головы вновь посыпались бомбы или к ним в один прекрасный день без приглашения явились бы какие-нибудь «экзархи» для переустройства церковной жизни Балкан по рекомендациям Госдепартамента США. Но именно в этой твёрдости — сербский национальный характер, так хорошо известный из истории. Когда многие народы покорно страдали под турецким игом, сербы сражались и сопротивлялись, о чём хорошо знает всякий, кто учил историю. Странно, что и сейчас в некоторых странах на Западе и Востоке это не принимают в расчёт — видимо, плохо учили историю. А пока — нанимают журналистов в России.

Некий Георгий Матвиенко — я не смог понять, кто это такой, так как его авторская карточка на сайте ИА REGNUM пуста — написал статью, где тоже обвиняет епископа Иринея, на сей раз в целом ряде злоумышлений. Нет, не в том, что он «абсолютно на линии Москвы», но стиль, почти дословно, тот же самый: что епископ Ириней якобы хочет обострить противостояние «на линии Белград-Фанар» и помочь Константинополю в решении вопроса Македонии.

Как всегда — никаких доказательств.

Г. Матвиенко рассказывает, что недавно Белград посетила делегация архиереев Константинопольского Патриархата — те самые греки из Турции — а епископ Ириней вместе с патриархом Сербским и целым рядом других епископов и митрополитов их тепло принял. Да в чём же тут вина? Думаю, и в Московской патриархии даже сейчас этих людей приняли бы с теплотой — не обязательно ведь служить или молиться вместе — просто они и сами не стремятся приехать. Помнится, как в прошлом году константинопольская делегация побывала в Киеве и вообще не стала общаться ни с кем, кроме местных раскольников и президента П. А. Порошенко, проводившего бойню на Донбассе.

Кстати, по данным того же сайта Белградской патриархии, во встрече участвовал не один только епископ Ириней, но и митрополиты из Хорватии, Черногории и ряд других епископов — но о них Матвиенко почему-то не пишет, а приписывает свои домыслы именно епископу Бачскому Иринею. Потому что он порт-пароль Синода? Или всё-таки потому, что он, в отличие от собратьев, мужественно высказывает свою позицию, не округляя выражения и понятия?

Г. Матвиенко пользовался, впрочем, по его собственному признанию, сведениями «проправительственной газеты Курир» (sic!). Если кто-то хочет понять, какого рода это издание, достаточно набрать его адрес и воочию убедиться, что термин «проправительственная» в отношении этой газеты не пришёл бы в голову никому, кто хотя бы что-то знает о сербских СМИ.

Если же посмотреть содержимое других ресурсов, более подходящих для ответственных выводов, то становится видно, что на встрече с делегацией из Стамбула имела место дискуссия по целому ряду вопросов, причём по теме Украины сербские иерархи остались непреклонны и верны своей принципиальной позиции. И в вопрос Северной Македонии, где уже полвека длится раскол, гости из Стамбула пообещали не вмешиваться. Что же, остаётся порадоваться за сербских братьев. А авторам, желающим освещать церковные новости, — не следовать чьим-либо заданиям, нацеленным на очернение иерархов и разжигание отношений, а внимательно изучать предмет, о котором они пишут.

Читайте ранее в этом сюжете: Константинополь или Москва – что выберет православная Сербия?