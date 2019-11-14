Ашхабад, , 16:05 — REGNUM Председатель торгово-промышленной палаты Туркмении Довлетгельды Реджепов обсудил с послом Белоруссии Вячеславом Бескостым текущее состояние и перспективы политического, экономического и иных направлений сотрудничества двух стран, передает «Trend».

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Особое внимание в ходе переговоров они уделили предстоящему первому заседанию делового совета торгово-промышленных палат Туркмении и Белоруссии, а также совместного бизнес-форума, который должен будет пройти в белорусской столице в 2020 году.

Издание отмечает, что в 2018 году товарооборот между Туркменией и Белоруссией составил лишь $32,2 млн (2,05 млрд рублей), что в два раза меньше объема взаимной торговли между этими странами за 2017 год.

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