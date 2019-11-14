Пхеньян, , 16:22 — REGNUM Государственный совет КНДР, который возглавляет Ким Чен Ын, потребовал от Вашингтона отказаться от проведения запланированных военных учений на территории Южной Кореи. В противном случае, США столкнутся с серьезными угрозами, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Пхеньян также заявил о возможном «новом пути», если США не изменят свой подход в переговорах и не вынесут подходящие предложения на обсуждение до конца года. В КНДР недовольны негибкостью переговорной позиции Вашингтона, а проведение учений рассматривают как провокацию, которая, как утверждается, нарушает договорённости между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

США и Южная Корея уже проводили военные учения в марте и августе, однако они были значительно меньше по масштабу, чем двумя годами ранее, когда обстановка на Корейском полуострове была накалена до предела. Манёвры под названием Vigilant Ace запланированы на декабрь — в это же время может состояться и третий саммит с участием лидеров Северной Кореи и США.