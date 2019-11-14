Москва, , 16:03 — REGNUM Надо быть готовым к любым неожиданностям. Так Депутат Государственной Думы, член Комитета по международным делам Елена Панина прокомментировала заявление главы МИД Украины Вадима Пристайско о возможном выходе Киева из Минских соглашений.

«Это заявление — ожидаемо. На Украине нет готовности к выполнению Минских соглашений. Силы, заинтересованные в продолжении войны, слишком сильны. Националистическая «улица», радикальные формирования, армия. Едва ли США допустят, чтобы на Украине восстановился мир», — написала депутат в своём телеграм-канале.

«Нужно всеми силами сохранять «нормандский формат», но не должно быть иллюзий относительно его жизнеспособности. Надо быть готовым к любым неожиданностям», — констатировала Панина.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко заявил в интервью «BBC Украина» о том, что Украина может выйти из Минских соглашений, если предстоящая встреча в «нормандском формате» не даст никакого результата.

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