Сеул, , 16:19 — REGNUM США не будут выводить войска из Южной Кореи, так как это было бы «глупым» решением. С таким заявлением выступил Председатель Комитета палаты представителей по иностранным делам США Элиот Энгель, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Данное заявление стало реакцией на слова председателя комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, который поделился сомнениями по поводу необходимости содержания американского контингента на территории Южной Кореи и Японии. Элиот Энгель, представляющий Демократическую партию, подчеркнул, что обсуждать этот вопрос на переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которые запланированы на декабрь, было бы неприемлемо.

В то же время, именно вывод войск США является одним из условий КНДР для проведения ядерного разоружения. Пхеньян также раздражён совместными военными учениями, которые проводят США и Южная Корея, — все эти факторы осложняют и без того непростые условия предстоящего саммита, который, не исключено, может провалиться, как и Ханойский в феврале этого года, предупреждают политологи.