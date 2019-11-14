Дамаск, , 16:01 — REGNUM Самоубийство основателя неправительственной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье маловероятно. Такое заявление в интервью телеканалу «Россия 24» сделал президент Сирии Башар Асад.

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Глава государства уверен, что Ле Мезюрье был убит, причём по указанию Центрального разведывательного управления.

«Конечно, это работа спецслужб. Но каких спецслужб? Когда мы говорим о западных спецслужбах в целом, турецких и некоторых других, которые действуют в нашем регионе, это не спецслужбы суверенных государств, это подразделения главной разведслужбы — ЦРУ», — пояснил Асад.

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Сирийский лидер добавил, что все эти спецслужбы подчиняются «одному хозяину» и действуют в координации друг с другом.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад соседи обнаружили Джеймса Ле Мезюрье без признаков жизни в саду дома, в котором он жил в Стамбуле. Ряд британских СМИ уже связал смерть основателя «Белых касок» с разоблачительными заявлениями российского МИД в адрес британских спецслужб, связанных с этой группой, действовавшей в интересах террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других джихадистских структур, воюющих против законного правительства Сирии.

В свою очередь полиция Турция в качестве основной версии смерти Ле Мезюрье рассматривает самоубийство.