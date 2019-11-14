Ашхабад, , 16:01 — REGNUM В Ашхабаде проходит второе заседание рабочего комитета по созданию международного транспортно-транзитного коридора между Ираном, Оманом, Туркменией и Узбекистаном. Об этом сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

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В ходе встречи эксперты обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, варианты маршрута транспортного коридора, координацию действий на пропускных пунктах и возможности по упрощению таможенных процедур, а также обменялись информацией о законодательстве каждой из стран-участниц.

Участники переговоров отметили необходимость повышения эффективности и роли логистических центров государств-участников Ашхабадского соглашения, а также выразили согласие с необходимостью заключения договоров о сотрудничестве между логистическими центрами Туркмении, Узбекистана, Ирана и Омана.

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