Киев, , 16:07 — REGNUM Украинская делегация под руководством заместителя начальника Генштаба ВСУ Сергея Наева посетила Польшу, сообщила 14 ноября пресс-служба Генштаба.

Отмечается, что в ходе поездки украинские силовики ознакомились с польскими наработками в сфере управления структурными подразделениями вооружённых сил, управления во время военных операций, а также с опытом реформирования вооружённых сил Польши под стандарты НАТО.

«Были достигнуты договорённости о перспективных шагах по углублению военного сотрудничества между вооружёнными силами обеих стран», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что на Украине планируют развивать систему территориальной обороны, чтобы в будущем отменить призыв в армию.

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