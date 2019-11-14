Нур-Султан, , 15:56 — REGNUM Объем чистой прибыли фонда национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» по итогам первых девяти месяцев 2019 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом 14 ноября заявил первый президент республик Нурсултан Назарбаев на заседании совета по управлению фондом, сообщили в пресс-службе экс-президента.

Назарбаев положительно оценил финансовое состояние фонда. Он отметил работу по сокращению административных расходов и других неэффективных затрат. Первый президент Казахстана отметил, что фонд получил 268 млрд тенге ($691 млн) в виде чистого денежного доход, и около 70% было отдано государству, что вдвое больше, чем в 2018 году.

Бывший глава государства также остановился на вопросе повышения объемов добычи нефти на нерентабельных участках в нефтегазовой и химической отрасли. Меры стимулирования на данном направлении позволяют добиться комплексного эффекта, в том числе в социальной сфере, отметил Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, объем средств, полученных от приватизации активов фонда национального благосостояния «Самрук-Казынка», по итогам 2018 года составил 230 млрд тенге ($607 млн по курсу не 21 января 2019 года).

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