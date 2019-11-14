Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM Министр культуры РФ Владимир Мединский сравнил историка, бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, с отрицательным героем одноименного фильма Джокером. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом Мединский заявил 14 ноября, отвечая на вопрос слушателя лекции на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Олег Соколов (слева) и Владимир Мединский (второй справа) на мероприятии РВИО в Петербурге (цитата со страницы Дмитрия Солонникова в Facebook) Https://www.facebook.com/gcros.spb

«Раньше меня спрашивали про Джокера, теперь про Олега Соколова. Так и хочется сказать: если вам так нравится Джокер, почему вам не нравится Олег Соколов?» — ответил Мединский на вопрос о своем отношении к предполагаемому убийце.

Также Мединский выразил озабоченность тем, что отдельно взятая личность вызвала столь широкий резонанс и смещает акценты с культуры и истории.

Напомним, 63-летний историк Олег Соколов обвиняется в убийстве своей возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, мужчина четыре раза выстрелил в нее из обреза, после чего расчленил тело на части и выбросил в реку Мойку.

11 ноября Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве. Он помещен под стражу по 8 января 2020 года. Как сообщил 13 ноября его адвокат Александр Почуев, Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя и дал полные показания следствию в качестве обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

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Напомним, Соколов являлся членом научного совета Российского военно-исторического общества, возглавляемого Мединским. Так, в июне 2017 года на книжном фестивале «Красная площадь» Олег Соколов выступал от РВИО с лекциями, так же как министр культуры РФ, председатель РВИО Владимир Мединский. После ареста Соколова РВИО отмежевалось от него.

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