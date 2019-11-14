Брюссель, , 16:04 — REGNUM Европейский союз (ЕС) никогда не предлагал Украине вступить в состав сообщества. Об этом 14 ноября заявил кандидат на пост еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вaргейи во время выступления на слушаниях в Европарламенте в Брюсселе.

«Украина просит возможность полной интеграции в ЕС. Нам придется подумать над этим вопросом. Пока мы такой возможности не предлагали Украине», — заявил Вaргейи.

Также он подчеркнул, что его приоритетом в работе будет ускоренная реализация соглашения об ассоциации с Украиной для создания серьёзной рыночной экономики.

«Одной из причин уязвимости Украины является отсутствие сильной экономики в стране», — сказал кандидат на пост еврокомиссара.

Кроме этого, он добавил, что со своей стороны приложит все усилия для интеграции Киева в наибольшее из возможных число европейских программ «особенно в сфере инфраструктурного развития или продвижения инвестиций».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Великобритании заявили, что Лондон намерен «выполнить юридические обязательства» перед Еврокомиссией и назвать кандидата для работы в новом составе ЕК Урсулы фон дер Ляйен.