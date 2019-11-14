Тбилиси, , 15:51 — REGNUM Председатель политического объединения «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили прокомментировал провал в парламенте конституционных поправок и заявил, что он разочарован итогами голосования, которые не позволили воплотить инициативу о проведении выборов 2020 года по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере.

Бидзина Иванишвили © ИА REGNUM

Председатель правящей партии заметил, что идея перехода на пропорциональную избирательную систему не пользовалась популярностью среди депутатов-мажоритариев. Однако, по словам Иванишвили, команде удалось договориться.

«Когда рассмотрение инициативы на сессии практически завершилось и вопрос уже выносился на голосование, члены «Национального движения» прямо в зале заседаний парламента нанесли нашим депутатам персональные оскорбления. Как видно, это переполнило чашу терпения большей части мажоритариев и я, к сожалению, не смог вернуть их в конструктивное русло»

«Я, как лидер правящей политической силы, еще раз подтверждаю свою поддержку перехода на пропорциональную избирательную систему в 2020 году, и я искренне сожалею, что этого не произошло. Я вместе с моей командой и правительством буду гарантом, что процесс демократического развития Грузии будет необратимым. Свободные и справедливые выборы 2020 года станут предпосылкой и ярким примером этого», — отмечается в заявлении.

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