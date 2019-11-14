Киев, , 15:46 — REGNUM Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ затягивает завершение процесса своей экстрадиции из Австрии в США, об этом заявил австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг.

«Фирташ и его адвокаты затягивают этот процесс и настаивают на пересмотре дела», — сказал Шалленберг на брифинге в Киеве.

По его словам, после судебных разбирательств будет принято решение, когда процесс экстрадиции Фирташа в США будет завершен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Австрии разрешил экстрадицию бизнесмена, но окончательное решение должен принять глава министерства юстиции Австрии. В ведомстве заявили, что окончательное решение будет обусловлено национальными интересами страны.

Дело против Фирташа было заведено в 2014 году. Его подозревают в даче взятки индийским чиновникам за получение доступа к месторождениям титана. Добытый титан бизнесмен хотел продавать американской компании Boeing. В США Фирташу грозит до 50 лет лишения свободы.

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