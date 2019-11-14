Москва, , 15:53 — REGNUM Россия будет считать и.о. президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны, однако помнит, что по ней не было кворума в парламенте. Об этом 14 ноября заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы», — заявил Рябков и добавил, что в МИДе отметили, что на момент утверждения её в данной должности в парламенте не было полного кворума.

Также он уточнил, что данная ситуация является внутренним делом Боливии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Боливии Эво Моралес, который в настоящее время находится в Мексике, заявил о своей готовности вернуться на родину.