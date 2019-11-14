Амстердам, , 15:42 — REGNUM Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица. Речь, в частности, идёт о министре обороны РФ Сергее Шойгу.

JIT попросила возможных свидетелей, которые могли бы пролить свет на эти данные, обратиться к следствию.

По данным JIT, следствие ищет информацию о тех лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможных катастрофу MH17. JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».

Приводится пример перехваченной телефонной беседы:

«А: Мы тебе три раза звонили. Короче, он уже отдал приказ «какеготам». Они согласились передать… после того как получили приказ от человека чьё имя начинается на Ш. Знаешь его?

Б: Нет, не знаю. Кто это?

А: Ну, Шойгу.»

По утверждению JIT «А» в этой беседе — Сергей Дубинский, один из четырёх подозреваемых в деле MH17, которые в следующем году должны предстать перед судом.

Родственникам погибших в катастрофе с малайзийским Boeing 777 уже сообщили об этой новой информации. Запись ряда телефонных бесед будет опубликована на сайте JIT. Кроме того, сообщаются подробности о средствах связи, с помощью которых, по данным JIT, общались представители ДНР и российские должностные лица.

Номера телефонов принадлежат одной серии и, возможно, представлены ФСБ, утверждает JIT.

Летом 2015 г. между этими телефонными номерами якобы ежедневно велись переговоры об административных, финансовых и военных делах в ДНР. JIT заявило, что намерено установить личность тех, кто этими номерами пользовался.