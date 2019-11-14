Киев, , 15:40 — REGNUM Украинские артисты, выступающие в России, не отстаивают позицию своей страны, заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский 14 ноября «Интерфаксу-Украина».

"Если певец или артист едет в Российскую Федерацию и выступает там… это значит, что этот человек не отстаивает украинскую позицию, не понимает, что Россия — страна, которая на нас напала», — рассказал он.

Бородянский считает, что государство должно сформировать отношение к подобным гастролям. Он также поддержал решение Общественного телевидения Украины не отправлять на конкурс «Евровидение» певцов, которые выступают в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, министр Украины назвал Россию «врагом», с которым нельзя выстраивать финансово-экономические отношения, а разговаривать нужно с «позиции силы».

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