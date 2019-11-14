Киев, 14 ноября 2019, 15:40 — REGNUM Украинские артисты, выступающие в России, не отстаивают позицию своей страны, заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский 14 ноября «Интерфаксу-Украина».
Бородянский считает, что государство должно сформировать отношение к подобным гастролям. Он также поддержал решение Общественного телевидения Украины не отправлять на конкурс «Евровидение» певцов, которые выступают в России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, министр Украины назвал Россию «врагом», с которым нельзя выстраивать финансово-экономические отношения, а разговаривать нужно с «позиции силы».
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