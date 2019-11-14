Мехико, , 15:32 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес, который находится в Мексике, заявил о готовности вернуться на родину. Об этом он рассказал в интервью El Pais.

Он отметил, что даже после его ухода в отставку в стране продолжается насилие.

«Я прошу, чтобы был национальный диалог», — сказал он, добавив, что готов вернуться на родину для урегулирования кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как 11 ноября президент Боливии Эво Моралес был вынужден уйти в отставку в результате государственного переворота, 12 ноября второй вице-спикер Палаты сенаторов боливийского парламента Жанин Аньес объявила себя временным президентом страны и пообещала провести новые президентские выборы. Сам Моралес вылетел в Мексику, которая согласилась предоставить ему политическое убежище.

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