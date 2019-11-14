Бишкек, , 15:31 — REGNUM Межмидовские киргизско-российские политические консультации прошли в Бишкеке, сообщили 14 ноября в пресс-службе министерства иностранных дел Киргизии.

В рамках заседания стороны обсудили проведение перекрестного года России в Киргизии в 2020 году. Кроме того, на совещании был поднят вопрос двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что церемония открытия перекрестного года РФ в Киргизии состоится в феврале — начале марта 2020 года.

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