Москва, , 15:34 — REGNUM Нападки украинских радикалов на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) являются проявлением терроризма. Об этом заявил президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) 14 ноября на заседании секретариата организации.

Он напомнил о противоправном захвате десятков храмов УПЦ и сотнях людей, пострадавших от действий радикалов. Агрессоры остаются безнаказанными, а нападения на церкви продолжаются.

Гаврилов привел случаи ограбления и осквернения храмов УПЦ и отметил, что радикалы оказывают давление на священников и мирян при бездействии официальных властей. Это терроризм, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной захват храма УПЦ раскольниками так называемой Православной церкви Украины произошел 9 ноября в Ровенской области. Захвату подвергся храм Святого Иоанна Богослова в селе Маща.

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