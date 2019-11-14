Москва, , 15:29 — REGNUM Уходящий со своего поста председатель Евросовета Дональд Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы», тем самым заочно поспорив с президентом Франции Макроном, который призывает к восстановлению отношений с Россией (не без учёта интересов Франции, разумеется), заявила корреспонденту заместитель директора «ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя заявление Туска.

«Стоит напомнить, что Туск возглавлял Евросовет с 2014 года. Его достижения на этом посту надо рассматривать под микроскопом, если вообще таковые найдутся. Темпы роста экономики еврозоны замедлились до такой степени (1,2% за 3 квартал 2019 года в годовом исчислении), что уже ниже темпов роста экономики России (1,7% за аналогичный период).

Европейский бизнес с 2014 года теряет от антироссийских санкций и последовавшего за ними российского продовольственного эмбарго около $4 млрд ежемесячно, причём немецкий бизнес уже давно скрипит зубами в адрес европейских чиновников, а губернаторы восточных земель Германии открыто призывают Евросоюз к отмене антироссийских санкций.

В период пребывания Туска у руководства Евросоветом страны ЕС, и прежде всего развитые европейские страны, столкнулись с проблемами, которые раньше не были столь острыми: миграционный кризис, рост терроризма, в конечном счёте, Брекзит, который проходит очень тяжело и для Великобритании, и для ЕС. Курс евро за время «правления» Туска обесценился по отношению к доллару на 19%.

Наконец, Трамп угрожает ввести то торговые пошлины на европейские товары, то санкции против европейского бизнеса за «Северный поток-2», в результате ситуацию разруливают Меркель и Макрон, а Туск, несмотря на то, что занимает один из самых высоких постов в ЕС, трусливо прячется в кусты. На кого же ещё взвалить бедному Туску причины нерешённых им проблем Евросоюза, как не на Россию и не на Путина?

Сам Туск оказался, как видно, совершенно невнятным руководителем одной из структур ЕС, что в принципе неудивительно: ведь когда-то даже на конкурсе нюхателей табака в Польше будущий руководитель Евросовета занял только второе место. Но такие безликие чиновники, вероятно, и были нужны тем, кто хотел видеть Евросоюз послушным вассалом США.

Теперь с таким «испорченным резюме» уходящий руководитель Евросовета возвращается домой, но, судя по тому, что во время пребывания у власти партии Качиньского, отношения между Польшей и еврочиновниками существенно обострились, Туска на Родине явно не ждут с распростёртыми объятиями.

Уже к концу 2019 года экс-руководитель Евросовета окажется на свалке истории. А ответ на вопрос о стратегическом партнёрстве России и Европы, и, более глобально, евразийского пространства и Европы и без Туска очевиден.

Особенно с учётом того, что Евросоюз, как бы ни старались проамериканские чиновники поссорить Европу и Россию, всё равно является крупнейшим торговым партнёром России, а сотрудничество России и Европы в газовой сфере будет только укрепляться», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что странам Европы приходилось постоянно напоминать, что надо воспринимать Россию как стратегическую проблему.

Читайте также: Туск: Россия — стратегическая проблема