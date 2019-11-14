Киев, , 15:32 — REGNUM Киев не собирается поднимать вопрос о Крыме на переговорах в «нормандском формате». Об этом 14 ноября сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью ВВС.

«Нормандские переговоры не касаются Крыма, Крым обсуждается в других форматах», — заявил глава украинского МИД.

Кроме этого, он рассказал, что одним из мест, в которых Киев намерен говорить о Крыме, является трибуна Организации Объединённых Наций (ООН).

При этом данный отрывок интервью не был опубликован службой ВВС в украинской версии и появился только в русской.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в октябре во время общения с прессой президент Украины Владимир Зеленский заявил о своих планах на встречу «нормандской четверки» в ноябре и на обсуждение на ней вопроса о Крыме.