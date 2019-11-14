Москва, , 15:23 — REGNUM В МИД РФ намерены относиться к Жанин Аньес как к действующей главе государства, однако будут учитывать отсутствие парламентского кворума по её кандидатуре. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы отметили для себя, что в момент утверждения ее в этой должности в парламенте полного кворума не было, поэтому видим здесь определенные моменты, которые, конечно, учитываем. Но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы», — сказал Рябков.

Накануне Жанин Аньес принесла присягу перед военными.

Читайте ранее в этом сюжете: Колумбия признала сенатора Аньес временным президентом Боливии