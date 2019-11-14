Бишкек, , 15:22 — REGNUM В 2019 году департамент карантина растений зафиксировал 356 случаев поставок в Киргизию из Узбекистана сельхозпродукции, не соответствующей фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства сегодня, 14 ноября.

В 10 случаях узбекистанские сельхозтовары оказались заражены различными болезнями или паразитами.

Так, в частности, завезенный из Узбекистана гранат был заражен восточной плодожоркой. При этом на зараженный груз у поставщика имелся сертификат узбекской национальной организации по карантину растений.

В ведомстве отмечают, что если отвечающие за фитосанитарный контроль государственные органы Узбекистана допустят систематическое повторение подобных фактов, то киргизская сторона введет временный запрет на ввоз узбекистанской сельскохозяйственной продукции, согласно правилам ЕАЭС.