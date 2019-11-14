Москва, , 15:20 — REGNUM Стабилизировать ситуации в Сирийской Арабской Республике возможно, однако пока этому есть ряд препятствий. Об этом сегодня, 14 ноября, в Москве на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию страны заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Он подчеркнул, что для этого США сначала должны вывести весь свой военный контингент с территории Сирии и передать оккупированные территории под контроль законного правительства САР.

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Незаконное присутствие США и их союзников на территории суверенного государства является «главным дестабилизирующим фактором на пути возрождения Сирийской Арабской Республики», добавил Мизинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москва и Дамаск обратились к международному сообществу с призывом обязать США полностью вывести свои войска из Сирии. В совместном заявлении координационных штабов России и Сирии по возвращению перемещённых лиц подчёркивается, что США продолжают удерживать незаконно оккупированную 55-километровую зону в районе Эт-Танфа на юге Сирии, отказываясь предоставлять гарантии безопасности в этом районе.

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В свою очередь власти Соединённых Штатов заявили о намерении оставить в САР до 600 своих военнослужащих.