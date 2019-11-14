Баку, , 15:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде с 70-летием и отметил его подвижническое служение. Об этом говорится в послании российского лидера, которое зачитал 14 ноября на саммите религиозных лидеров мира в Баку заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов.

В послании отмечены многолетние усилия Пашазаде в деле укрепления мира и общественного согласия на Кавказе, значимый вклад в совместную работу мусульманских и православных организаций и развитие российско-азербайджанских отношений.

Президент РФ пожелал духовному лидеру здоровья и успехов в его важной миссии. Путин также наградил Пашазаде знаком отличия «За благодеяние» за активную общественную деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Баку открылся Второй саммит религиозных лидеров мира, приуроченный к юбилею председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) и 40-летию его деятельности во главе УМК.

Читайте также: Глава РПЦ призвал мировые конфессии защищать общие ценности