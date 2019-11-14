Париж, , 15:10 — REGNUM Министерство экологического перехода Франции наложило штраф в размере 192 тыс. евро на французскую компанию, которая незаконно отправляла пластиковые отходы в Малайзию, передает BFM TV.

Французская брокерская фирма, специализирующаяся на покупке и перепродаже отходов, название которой не разглашается, была оштрафована на 192 тыс. евро за доставку нескольких контейнеров с мусором в Малайзию.

Сообщается, что все компании, чьи грузы подлежат возврату из стран-получателей, будут преследоваться по суду во Франции.

Напомним, Малайзия решила не быть свалкой развитого мира, когда импорт пластика в этой стране утроился, достигнув 870 тыс. тонн в 2018 году. Этот приток привел к быстрому увеличению числа перерабатывающих заводов, работающих в большинстве случаев без разрешений и без особого внимания к защите окружающей среде.