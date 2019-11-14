Тбилиси, , 15:04 — REGNUM Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе назвала позорным решение парламента, который 14 ноября провалил законопроект о переходе к пропорциональной избирательной системе.

Нино Буржанадзе © ИА REGNUM

«Сегодня нас всех обманули… Депутаты «Грузинской мечты», которые провалили законопроект, в первую очередь, обманули грузинский народ, население страны, все политические партии и даже своих членов команды, чем создали тяжелый политический и государственный кризис», — сказала Бурджанадзе.

Политик отметила, что ее партия присоединяется к протестному движению, которое будет добиваться проведения выборов по пропорциональной системе.

Ранее 13 ноября в беседе с журналистами Бурджанадзе заметила, что непринятие поправок в конституцию об изменении избирательного закона может привести к серьезной дестабилизации в стране.

Ведущие оппозиционные партии намерены сегодня провести переговоры для планирования дальнейших действий.

Напомним, власти Грузии давно обещали провести избирательную реформу. Вновь к этому вопросу вернулись под давлением митингующих в центре Тбилиси в июне 2019 года. Однако сегодня за поправки проголосовали только 101 депутат вместо необходимых 113 — против выступили мажоритарные парламентарии. Оппозиция утверждает, происходящее спланировано правящей партией «Грузинская мечта» и ее председателем Бидзиной Иванишвили, которые хотят сохранить власть.

Читайте ранее в этом сюжете: Протестующие перекрыли движение в центре Тбилиси

Читайте развитие сюжета: МВД Грузии призвало протестующих к соблюдению законности