* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 15:04 — REGNUM Граждане России, примкнувшие в Сирии к боевикам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), перед возвращением на родину должны быть проверены местными правоохранителями. Об этом 14 ноября заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Они сначала должны быть профильтрованы местными властями, местными правоохранительными органами. После этого мы тогда будем определяться, — сказал Бортников, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — То, что касается детей — это другое».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бортников заявил, что российские спецслужбы зафиксировали в Афганистане рост активности подразделений террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом боевики нацелены на создание плацдарма для экспансии в страны СНГ, а осуществлять экспансию будут террористы из числа граждан республик Центральной Азии, имеющие опыт военных действий в террористических группировках, уточнил он.

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