Киев, , 15:03 — REGNUM Чтобы забрать националиста, одного из лидеров УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Игоря Мазура, Украина действовала так же «гибридно», как это ранее сделала Россия, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Сегодня, 14 ноября, в интервью государственному «Укринформу» Дещица рассказал подробности «спецоперации». Оказалось, что Украина использовала факт, пояснил дипломат, что статус Мазура в общей системе Интерпола вследствие активных действий украинской стороны на какое-то время был заблокирован.

«Подача нашей стороной документов в Интерпол и факт, что с вечера 12 ноября статус Игоря Мазура в системе Интерпола был заблокирован до выяснения обстоятельств, означали, что он не преследуется, а его дело находится в подвешенном состоянии, оно изучается. Это дало ему возможность легально вернуться в Украину», — отметил Дещица.

Посол подчеркнул, что выезд Мазура на Украину совершенно не означает закрытия дела против него. Окончательное решение будет принимать Окружная прокуратура Люблина, хотя украинская сторона убеждает польских коллег в том, что дело Мазура «абсолютно надуманное».

ИА REGNUM напоминает, что 9 ноября польские пограничники задержали украинского радикала прямо на границе. Польская сторона заявила, что Мазура задержали на основании запроса России, поскольку его подозревают в участии в боевых действиях в Чечне в 90-х годах. Позже Окружная прокуратура в Люблине отпустила Мазура на поруки генерального консула Украины, а 13 ноября заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что задержанный вернулся на Украину.