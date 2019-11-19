Москва, , 01:19 — REGNUM В логике статьи Александра Проханова «Трагедия централизма-2019» события последних лет в российском политикуме во многом укладываются в схему «ответного удара», который сторонники либерального курса наносят силовикам и президенту за Крым и санкции. О том, почему жертвой этой, казалось бы, внутривластной интриги может стать сами отношения власти и народа, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Московский Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

Результаты социологического исследования АКСИО-8 показывают, что 72% опрошенных из гигантской выборки в почти 86 тысяч человек не удовлетворены властью, и это недовольство охватывает население практически равномерно по всем социальным группам. В вопросе идеологических предпочтений безраздельно доминирует левая идея, выбор происходит лишь между социалистическими и социал-демократическими подходами.

На этом фоне те шаги, которые предпринимает последние годы власть, дискредитируют ее в глазах народа всё больше, ведь маршрут, по которому движется нынешнее российское руководство, явно говорит о его истовой вере в правобуржуазные идеалы. Таким образом, вывод, сделанный авторами АКСИО-8, что «народ отпал от власти», стоит дополнить тем, что это власть «убежала» от народа в мир своей капиталистической мечты. Это она пытается сделать на протяжении всего советского периода, только вот результат совершенно не впечатляет. А самое опасное — с учетом вывода, который сделал писатель Проханов в своей статье — «если Владимир Путин не проснется» и не рванет резко штурвал управления, возвращая страну на более разумный курс, то опора власти сократится до представителей крупного номенклатурного бизнеса. А судя по АКСИО-8, эта прослойка крайне мала, а значит, и риски для страны велики.

Читайте статью Владимира Павленко «Почему у капиталистической России нет будущего и что делать патриотам».