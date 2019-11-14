Донецк, , 15:14 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли 4884 человека с начала вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом 14 ноября сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Также она сообщила, что в это число входит 81 ребенок и уточнила, что с начала года из-за обстрелов со стороны украинских силовиков погибли 155 человек.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, 13 ноября в ООН сообщили, что около трети всех людей, нуждающихся в помощи в зоне конфликта в Донбассе, являются пенсионерами и потому назвали данный конфликт самым «старым» в мире.