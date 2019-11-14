Рига, , 15:00 — REGNUM Сегодня, 14 ноября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии зарегистрировала инициативу товарищества «Власть народу Латвии» и «Партии Центра» и начинает официальный сбор подписей за отставку Сейма. Об этом сообщает портал LSM.

Подписаться под этой инициативой в течение 12 месяцев может любой гражданин Латвии на портале www.latvija.lv (http://www.latvija.lv/), у нотариуса, по месту декларированного места жительства в самоуправлении или сиротском суде, если там работает нотариус, или у руководителя самоуправления лично.

Сбор подписей начнётся 15 ноября и продлится до 14 ноября 2020 года.

Так как заявления о роспуске Сейма в ЦИК Латвии подали одновременно две организации, о чём ранее писал Регнум, было решено зарегистрировать две инициативных группы. Чтобы референдум состоялся необходимо собрать подписи не менее одной десятой части от общего числа избирателей, то есть 154 865, в течение 12 месяцев. Если необходимое число подписей не будет собрано, вопрос о роспуске Сейма на общенациональный референдум не выносится.