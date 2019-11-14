Тбилиси, , 15:10 — REGNUM Массовая протестная акция перед зданием парламента Грузии в Тбилиси началась 14 ноября после того, как там провалилось голосование по изменению избирательной системы. Об этом сообщает агентство IPN.

По данным журналистов, члены оппозиционных партий и общественных движений сели на проезжую часть и заблокировали проезд по улице. Полиция пытается очистить дорогу.

Один из организаторов митинга Шота Дигмелашвили заявил, что проводится мирная акция гражданского неповиновения.

«Мы будем использовать все мирные средства, чтобы вернуть украденные выборы», — сказал он журналистам.

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября в парламенте Грузии не прошел законопроект, который предусматривал переход выборной системы страны от смешанной к пропорциональной. Предложение о реформе не набрало конституционное количество голосов.

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