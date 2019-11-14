Кишинёв, , 14:45 — REGNUM Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства Иона Кику. Парламентское заседание транслировалась в прямом эфире на Youtube-канале парламента Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне политического кризиса в Молдавии произошел раскол в правящей коалиции. Правительство страны во главе с Майей Санду 12 ноября было отправлено парламентом в отставку. Вотум недоверия правительству инициировали социалисты.

Накануне, 13 ноября, президент страны Игорь Додон выдвинул на пост премьер-министра своего советника по экономике Иона Кику.

Читайте также: В Молдавии блок ACUM потребовал отставки президента Додона