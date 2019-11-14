14 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

Марат Крайнов, , 14:44 — REGNUM Власти многострадальной (и все же по-прежнему братской, что бы там кто ни говорил) Украины на днях пробили очередное дно. Хотя куда, казалось бы, ниже, особенно после многолетней вакханалии преследований политических и идеологических оппонентов, продолжающегося функционирования таких позорных ресурсов как «Миротворец» и убийства независимых журналистов и политиков. Тем не менее, теперь украинские спецслужбы решили возбудить уголовное дело против известного российского телеведущего Владимира Соловьева, причем по откровенно политической статье о посягательстве на территориальную целостность.

Телеведущий Владимир Соловьев Dialog.ua

Нет нужды при этом говорить о том, что уголовное дело, возбужденное Главным управлением СБУ по Луганской и Донецкой областям, явно базируется именно на профессиональной деятельности Соловьева как журналиста. Кривая логика украинских спецслужб, видимо, предполагает, что если человек даёт возможность высказываться всем сторонам конфликта на Юго-Востоке, то он априори подрывает территориальную целостность Украины. Соловьев при этом не делает ничего такого, чего бы не делали, к примеру, другие общественно-политические журналисты в России, пишущие и снимающие по тематике Донбасса. То, что Соловьев делает это на качественно ином профессиональном уровне, а также сам по себе отличается ярко выраженной личностной позицией по украинской тематике, судя по всему, и стало причиной возбужденного СБУ уголовного дела.

При этом, что-то крайне сложно вспомнить хоть одно ток-шоу или передачу на украинском телевидении, где были бы представлены голоса, к примеру, российских политологов или жителей Донбасса. Нет таких передач. А на ток-шоу Соловьева, напротив, все стороны представлены и имеют возможность артикулировать свою позицию. Тот факт, что ведущий открыто высказывает собственное мнение, вполне нормален, и попытка судить его за это является буквально хрестоматийным случаем политически мотивированного преследования.

Впрочем, украинским властям не впервой наказывать журналистов, которые пытаются давать сбалансированную точку зрения. Вспомнить хотя бы тот же случай с Кириллом Вышинским. Главного редактора «РИА Новости — Украина» СБУ продержало в своих застенках почти полтора года по смехотворным обвинениям в государственной измене, так и не предъявив обвинения и не представив никаких существенных доказательств, кроме опять-таки чисто манипулятивных аргументов. И необоснованное преследование Вышинского, и другие случаи давления и даже убийств неугодных сотрудников СМИ (причем как местных, так и зарубежных) привели в итоге к тому, что Украина в 2014 году была признана самой опасной для журналистов страной. Тогда, по сообщениям организации «Репортеры без границ», на Украине было похищено 33 журналиста, и по этому показателю страна обогнала даже Ливию и Сирию, где было похищено 29 и 27 журналистов соответственно. Возбудив уголовное дело против Соловьева, украинские власти, видимо, решили «держать марку» и продолжать поддерживать репутацию одной из самых репрессивных и опасных для журналистов стран мира.

Показательно, что российские власти в плане каких-то обид на иностранных журналистов ведут себя просто сверхтерпимо. Вспомнить тот же случай с мерзкими оскорблениями ведущего грузинского телеканала «Рустави-2» Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина. Глава государства тогда отреагировал как и подобает крупному государственному деятелю, призвав не обращать внимания на эти омерзительные выходки и заявив дословно: «Много чести — возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше».

И это, напомним, была реакция именно на личное оскорбление, а не на политическую позицию. Украинские же правоохранительные органы просто пытаются создать некий информационный фон, идя на поводу, а то и прямо отрабатывая заказ наиболее русофобского общественного сегмента, задающих тон в украинском политическом поле.