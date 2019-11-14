Тбилиси, , 14:43 — REGNUM Несколько десятков человек в знак протеста провалу в парламенте Грузии проекта о введении пропорциональной избирательной системе перекрыли проезжую часть на проспекте Шота Руставели в Тбилиси. Об этом сообщает издание «Новости-Грузия».

Гражданские активисты, лидеры и сторонники оппозиции блокировали движение возле здания парламента Грузии. Они заявляют, что будут дожидаться тех, кто разделяют их позицию и готовы присоединиться к широкомасштабным протестам.

«Выходим все вместе против одного. Не отдадим Иванишвили нашу родину. Мобилизация начата, и мы не разойдемся», — заявил организаторов акции Гиги Макаршвили и отметил, что активисты планируют перекрыть и другие дороги Тбилиси.

На месте находятся депутаты парламента от двух крупнейших оппозиционных партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение» — Елена Хоштария и Саломе Самадашвили. К пикету также присоединились лидеры непарламентской оппозиции — Тамар Кордзая из «Республиканской партии» и Георгий Вашадзе из «Новой Грузии».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Макаршвили объявил о проведении масштабного митинга в 19:00 у здания парламента. По словам организатора, акция должна стать началом кампании всеобщего неповиновения.

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