Киев, , 14:34 — REGNUM Референдум о продаже на Украине земли иностранцам «быстро ожидать не стоит», — заявил сегодня, 14 ноября, в комментарии журналистам глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Главное, подчеркнул Арахамия, что на Украине сейчас вообще нет закона, который регламентирует проведение всенародного референдума. «Слуга народа» имеет пакет законов о народовластии, но документы еще не вполне готовы — их должны «наработать, зарегистрировать и отправить в парламентские комитеты».

Соратник Зеленского подчеркнул, что по самому оптимистическому сценарию, земельный референдум может быть в первом полугодии следующего года.

ИА REGNUM напоминает, что в проголосованном накануне Радой в первом чтении законопроекте о продаже земли нет нормы о проведении такого референдума. Вместе с тем власти заявляли, что документ будет существенно изменен ко второму чтению, а Арахамия лично гарантировал внесение соответствующих правок.

11 ноября в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения будут внесены правки, согласно которым иностранцы и компании, имеющие иностранцев среди учредителей, получат право покупать землю только в случае, если на это будет дано согласие народа на всеукраинском референдуме.

Оппозиция настаивала, что на референдуме надо решать вопрос о продаже земли в целом, а не только иностранцам.